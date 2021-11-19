Продюсер «Человека-паука» не будет снимать фильмы без Тома Холланда

Лос-Анджелес, 19 ноября. Продюсер кинофраншизы «Человек-паук» Эми Паскаль рассказала, что не заинтересована в дальнейших съемках фильмов о Питере Паркере, если его не будет играть актер Том Холланд.

На протяжении десятилетий роль Человека-паука исполняли многие артисты, включая Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Однако Холланд на текущий момент дольше всех воплощает на экране знаменитого супергероя. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Артист исполнил роль Человека-паука в пяти кинолентах и триквел «Нет пути домой» станет шестым. При этом неясно, будет ли Том продлевать контракт или предпочтет сосредоточиться на других проектах. Бывший председатель компании Sony Эми Паскаль поделилась своим мнением относительно карьеры Холланда.

«Я говорила с ним о том, чтобы сделать еще около 100 фильмов. Я никогда не буду снимать фильмы о Человеке-пауке без него. Вы что, издеваетесь надо мной?» — отметила продюсер.

Ранее стало известно, что режиссер Пэтти Дженкинс прекратила сотрудничество с киностудией Lucasfilm. Причиной такого решения стали творческие разногласия между кинематографистом и руководством компании.