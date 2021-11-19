Вашингтон придумал «гарантированный способ» уничтожить «СП-2»

Вашингтон, 19 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» могут гарантированно уничтожить в случае полномасштабного вторжения России на Украину.

Такой шаг приведет к подрыву отношений с Западом. Об этом заявил обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.

«"Северный поток — 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — считает он.

Обозреватель считает, что «менее масштабная операция» РФ отложила бы сроки реализации проекта, а этим бы воспользовался Вашингтон. Он бы выиграл время, чтобы получить аргументы для битвы с «Северным потоком — 2». Однако по словам Бершидского, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой, поэтому не станет развязывать войну.

Ранее сообщалось, что Киев планирует не дать запустить «СП-2» на всю мощность. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что у Киева есть все шансы не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2».