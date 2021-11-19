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The Times призвал ФРГ забыть о «ничтожной прибыли» от «СП-2» и отказаться от него

Экономика
The Times призвал ФРГ забыть о «ничтожной прибыли» от «СП-2» и отказаться от него
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 19 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» стал яблоком раздора для Евросоюза.

В Великобритании считают, что Берлин должен досрочно заморозить проект. Якобы ничтожная прибыль от российского газопровода может навредить Евросоюзу. Об этом сообщает The Times.

Авторы материла сообщают, что немецкий регулятор должен помнить о стабильности Украины и Восточной Европы. Решение Германии остановить сертификацию «Северного потока — 2» заставит бундестаг задуматься.

В издании отмечают, что Кремль очень сильно влияет на рынок газа Евросоюза. Авторы считают, что российское правительство якобы хочет ослабить экономику Украины, так как после запуска «СП-2» Киев останется без прибыли. Так, по мнению британцев, закончится газовая эпопея.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев объяснил, как ЕС играет на руку России манипуляциями с «Северным потоком — 2». Противники «Северного потока — 2» в Евросоюзе только обогащают Россию, строя все новые козни против газопровода.

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фрг северный поток 2 сертификация
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