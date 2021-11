Fox News: американцы больше не доверяют демократам

Вашингтон, 19 ноября. Большинство американцев хотели бы, чтобы республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса на выборах в следующем году. Об этом рассказал Квиннипэкский университет.

До промежуточных выборов 2022 года в США осталось чуть меньше года, поэтому учреждение решило узнать, каковы на текущий момент настроения американцев. Об этом сообщает Fox News.

Демократическая партия США попытается отстоять свое минимальное большинство. Однако американцы, судя по всему, предпочитают республиканцев.

Опрос показал, что с перевесом 46% граждан хотели бы, чтобы Республиканская партия США получила контроль над Палатой представителей. Около 38% респондентов проголосовали за демократов, и при этом 16% участников воздержались от ответа.

