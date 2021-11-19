Fox News: американцы больше не доверяют демократам

Вашингтон, 19 ноября. Большинство американцев хотели бы, чтобы республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса на выборах в следующем году. Об этом рассказал Квиннипэкский университет.

До промежуточных выборов 2022 года в США осталось чуть меньше года, поэтому учреждение решило узнать, каковы на текущий момент настроения американцев. Об этом сообщает Fox News.

Демократическая партия США попытается отстоять свое минимальное большинство. Однако американцы, судя по всему, предпочитают республиканцев.

Опрос показал, что с перевесом 46% граждан хотели бы, чтобы Республиканская партия США получила контроль над Палатой представителей. Около 38% респондентов проголосовали за демократов, и при этом 16% участников воздержались от ответа.

More Americans prefer Republicans to win control of the House and Senate; 68% say higher prices are changing spending habits https://t.co/wBEVHpuugg #Congress #Inflation #PresidentBiden — Quinnipiac University Poll (@QuinnipiacPoll) November 18, 2021

Кроме того, 46% опрошенных заявили, что республиканцы должны получить большинство в Сенате. Примерно 40% американцев выразили поддержку демократам, и только 15% предпочли не занимать сторону.

«Двойной удар для демократов с промежуточными результатами, когда до выборов осталось чуть менее года. Сенат и Палата представителей будут готовы к захвату. Избиратели хотят, чтобы Республиканская партия выиграла», — подчеркнул аналитик по опросам Квиннипэкского университета Тим Мэллой.

Ранее стало известно, что американцы считают политику президента США Джо Байдена неэффективной. Они уверены, что у главы Белого дома нет эффективных инструментов для борьбы с повышением цен.