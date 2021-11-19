Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 05:38
05:33
Шоу-бизнес
Сценарист «Богемской рапсодии» подал в суд на продюсера киноленты
05:32
Шоу-бизнес
Продюсер «Человека-паука» не будет снимать фильмы без Тома Холланда
05:31
Экономика
Вашингтон придумал «гарантированный способ» уничтожить «СП-2»
05:24
Общество
Терапевт Чернышова: физическая активность поможет избежать тромбоза после COVID-19
05:15
Экономика
The Times призвал ФРГ забыть о «ничтожной прибыли» от «СП-2» и отказаться от него
05:05
Общество
Топ-3 знака, которых ждет счастье в 2022 году
04:51
Политика
Fox News: американцы больше не доверяют демократам
04:42
Политика
Киев планирует не дать запустить «СП-2» на всю мощность
04:42
Политика
Депутат Рады Бужанский: посол Мельник «плюнул в лицо» Германии словами о голодоморе
04:41
Происшествия
СК: приморский депутат Артем Самсонов арестован по подозрению в педофилии
Все новости

Fox News: американцы больше не доверяют демократам

Политика
Fox News: американцы больше не доверяют демократам
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 ноября. Большинство американцев хотели бы, чтобы республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса на выборах в следующем году. Об этом рассказал Квиннипэкский университет.

До промежуточных выборов 2022 года в США осталось чуть меньше года, поэтому учреждение решило узнать, каковы на текущий момент настроения американцев. Об этом сообщает Fox News.

Демократическая партия США попытается отстоять свое минимальное большинство. Однако американцы, судя по всему, предпочитают республиканцев.

Опрос показал, что с перевесом 46% граждан хотели бы, чтобы Республиканская партия США получила контроль над Палатой представителей. Около 38% респондентов проголосовали за демократов, и при этом 16% участников воздержались от ответа.

Кроме того, 46% опрошенных заявили, что республиканцы должны получить большинство в Сенате. Примерно 40% американцев выразили поддержку демократам, и только 15% предпочли не занимать сторону.

«Двойной удар для демократов с промежуточными результатами, когда до выборов осталось чуть менее года. Сенат и Палата представителей будут готовы к захвату. Избиратели хотят, чтобы Республиканская партия выиграла», — подчеркнул аналитик по опросам Квиннипэкского университета Тим Мэллой.

Ранее стало известно, что американцы считают политику президента США Джо Байдена неэффективной. Они уверены, что у главы Белого дома нет эффективных инструментов для борьбы с повышением цен.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Fox News: американцы больше не доверяют демократам
сша сенат демократы республиканцы палата представителей
Комментировать