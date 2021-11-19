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Киев планирует не дать запустить «СП-2» на всю мощность

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Киев планирует не дать запустить «СП-2» на всю мощность
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 ноября. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что у Киева есть все шансы не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2» на полную мощность.

Макогон напомнил про действующий контракт 2024 года. Об этом он рассказал на телеканале «1+1».

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», — заявил глава «ГТС Украины».

Ранее сообщалось, что решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» прервало установленный срок на вынесение заключения по проекту, который составлял четыре месяца. Немецкий регулятор возобновит сертификацию газопровода после того, как оператор Nord Stream 2 AG зарегистрирует дочернюю компанию и наделит ее частью полномочий.

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