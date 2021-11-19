Депутат Рады Бужанский: посол Мельник «плюнул в лицо» Германии словами о голодоморе

Киев, 19 ноября. Заявление украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о косвенной ответственности Германии за «голодомор» могут повилять на запуск российского проекта «Северный поток — 2», заявил депутат Рады Максим Бужанский.

Бужанский назвал слова Мельника наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов. Об этом он написал в Telegram.

«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — написал парламентарий.

Ранее Мельник написал, что Берлин косвенно несет ответственность за голод на территории Украинской ССР, так как он был главный партнером СССР в 1932 году. Поэтому, по мнению дипломата, Германия обязана «признать преступление геноцидом».

Партия «Зеленых» в Германии планирует помешать запуску газопровода «Северный поток — 2», заявил ранее депутат бундестага Клаус Эрнст. По его словам, отсрочка запуска трубопровода негативно скажется на поставках энергоресурсов в европейские страны. Кроме того, немецким потребителям топлива будет нанесен ущерб, подчеркнул депутат.