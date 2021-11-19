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«Яндекс» допустил конкурентов к специальным поисковым блокам «колдунщикам»

Технологии
«Яндекс» допустил конкурентов к специальным поисковым блокам «колдунщикам»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. «Яндекс» начал допускать услуги, продукты и контент конкурентов к специальным выделенным поисковым блокам («колдунщикам»), сообщил «Известиям» представитель компании.

До сих пор в блоках были представлены только сервисы «Яндекс». Это стало поводом для обвинения в дискриминации. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против поисковика дело.

Теперь в «колдунщики» начали добавляться книжные онлайн-магазины, фильмы из онлайн-кинотеатров, вакансии hh.ru, объявления сервисов поиска исполнителей услуг YouDo и Profi.ru, сообщил представитель компании газете «Известия». Эксперимент с сервисами по оказанию услуг показал, что на сайт пользователи переходят на 50% чаще. Количество заявок также выросло в 1,5 раза, отметили в компании.

Эксперты считают, что открытие доступа конкурентам в «колдунщики» вряд ли заставит ФАС прекратить дело. Но это поможет «Яндексу» избежать проблем в будущем, сообщил газете управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

«Допуск к «колдунщикам» конкурентов как минимум устраняет риски привлечения «Яндекса» к ответственности в дальнейшем», — подчеркнул юрист.

Ранее в Независимом топливном союзе сообщили, что на подключенных к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут вырасти цены на топливо. «Яндекс» в начале ноября разослал владельцам автозаправок письма с извещением о повышении тарифа на использование приложения с 1 декабря сразу на треть.

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фас яндекс поисковики
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