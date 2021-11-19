Кличко предупредил о банкротстве малых украинских городов из-за стоимости газа

Киев, 19 ноября. Малые города Украины могут обанкротиться из-за разницы между установленными тарифами на газ для жителей и реальной его ценой.

Сейчас Киев выделил 2 млрд гривен на компенсацию разницы между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за роста стоимости газа. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличков порталу «Цензор».

«Это стоит бюджету города больших денег. А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы», — сказал он.

Ранее Украина предложила Евросоюзу предоставить свои хранилища для снижения стоимости газа. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.