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Проверку QR-кода могут ограничить приложением «Госуслуги» в России

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 03:58
Общество
Проверку QR-кода могут ограничить приложением «Госуслуги» в России
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 19 ноября. Минцифры планируют ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за появления множества фишинговых сайтов, которые создают фейковые коды.

Теперь нельзя будет проверить QR-код только с камеры. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам, передает «Царьград».

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — заявил Шадаев.

Ранее сообщалось, что кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода. Показателем количества антител для получения QR-кода признан 350-500 Bau/мл. Так, этот титр антител будет достаточным для гарантии безопасности от коронавирусной инфекции.

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госуслуги qr-код минцифры
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