Вашингтон, 19 ноября. В США случился скандал из-за кадров с пассажирским самолетом России, которые продемонстрировали в поддержку инфраструктурного закона.

Комитет американской демократической партии по выборам в конгресс выложил в ноябре на своем канале в Youtube видео, в котором объяснялись основные положения нового двухпартийного законопроекта, продвигаемого лично главой США Джо Байденом.

В кадре один из руководителей произносит, что будет меньше пробок во время поездки на работу, поездки на метро, поездах и автобусах станут более безопасными, а работу в аэропортах лучше организуют.

Во время слов о воздушных гаванях появился кадр с самолетом российской компании «Аэрофлот». Это воздушное судно не имеет никакой связи с этим проектом. Республиканец Майк Берг призвал организовать расследование в отношении некомпетентности демократов.

Вашингтон недавно предложил экипажам «Аэрофлота» получать американские визы в Армении. США сделали соответствующее решение, чтобы спровоцировать недовольство жителей России.