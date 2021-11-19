Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 04:08
04:00
Общество
Блогер BadComedian раскрыл ФАН детали своего следующего кинообзора
03:57
Общество
Проверку QR-кода могут ограничить приложением «Госуслуги» в России
03:57
Политика
Комитет американской демократической партии в попал в скандал из-за самолетов России
03:40
Общество
Ростуризму предложили пересмотреть систему финобеспечения туроператоров
03:40
Общество
ОНФ составил рейтинг российских городов с поврежденными теплотрассами
03:27
Общество
Мошенники выманили почти 2 млн рублей у Волочковой
03:14
Общество
Дистанционная блокировка смартфона может уберечь информацию от грабителей
03:07
Общество
Путин поручил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции в 2022 году
02:42
Общество
Диетолог Щетинина сообщила о влиянии повышенного сахара в крови на тяжесть COVID-19
02:41
Экономика
Порядка 30 млрд рублей буду направлены на повышение МРОТ
Все новости

Комитет американской демократической партии в попал в скандал из-за самолетов России

Политика
Комитет американской демократической партии в попал в скандал из-за самолетов России
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 19 ноября. В США случился скандал из-за кадров с пассажирским самолетом России, которые продемонстрировали в поддержку инфраструктурного закона.

Комитет американской демократической партии по выборам в конгресс выложил в ноябре на своем канале в Youtube видео, в котором объяснялись основные положения нового двухпартийного законопроекта, продвигаемого лично главой США Джо Байденом.

В кадре один из руководителей произносит, что будет меньше пробок во время поездки на работу, поездки на метро, поездах и автобусах станут более безопасными, а работу в аэропортах лучше организуют.

Во время слов о воздушных гаванях появился кадр с самолетом российской компании «Аэрофлот». Это воздушное судно не имеет никакой связи с этим проектом. Республиканец Майк Берг призвал организовать расследование в отношении некомпетентности демократов.

Вашингтон недавно предложил экипажам «Аэрофлота» получать американские визы в Армении. США сделали соответствующее решение, чтобы спровоцировать недовольство жителей России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Комитет американской демократической партии в попал в скандал из-за самолетов России
сша аэрофлот скандал демократы
Комментировать