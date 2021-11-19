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Ростуризму предложили пересмотреть систему финобеспечения туроператоров

Общество
Ростуризму предложили пересмотреть систему финобеспечения туроператоров
pexels.com  /  Asad Photo Maldives

Москва, 19 ноября. Турбизнес направил в Ротуризм предложения узаконить альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров, сообщают «Известия».

Помимо существующих страховок и отчислений в фонды персональной ответственности для туроператоров авторы инициативы предлагают узаконить механизмы залога и поручительства. Альтернативой инструментам финансового обеспечения туроператоров может послужить гарантийный фонд, сообщил газете «Известия» глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов.

Отчисления в этот солидарный фонд предлагают делать с каждой проданной в стране путевки. На выплаты туристам обанкротившегося туроператора будут направляться общие средства.

«Этот механизм применяется во всем мире. В Великобритании, например, такой фонд существует уже 50 лет, и он накопил огромные деньги, которых хватит на значительные выплаты туристам в случае банкротства какого-либо туроператора. Компенсация может доходить до 100% стоимости поездки», — отметил Мохов.

Ранее эксперты рассказали об особенностях туризма в пандемию. При поездках по России не стоит ограничиваться югом страны, ведь территория нашей державы просто огромна.

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