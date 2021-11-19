ОНФ составил рейтинг российских городов с поврежденными теплотрассами

Москва, 19 ноября. Не менее 66 километров теплотрасс повреждено в 64 регионах России, на них могут согреться более 220 тыс. котов, следует из рейтинга состояния теплоизоляции коммуникаций ЖКХ «С теплом труба» ОНФ.

Исследование проводилось на основе публикаций в СМИ и обращений населения с октября по ноябрь, сообщают «Известия». Единицей измерения рейтинга стали замерзшие коты, которых зимой могут согреть трубы с поврежденной теплоизоляцией.

«Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой, — отметили авторы исследования.

В рейтинге лидируют Переславль-Залесский в Ярославской области (16 666 котов), Рязань (16 333 кота) и деревня Талая в Кемеровской области (11 666 котов). В первую десятку также вошли Пермь, поселок Константиновский (Ярославская область), Барнаул (Алтайский край), Лермонтов (Ставропольский край), Чита (Забайкальский край), поселок Игра (Удмуртия) и поселок Светлый (Томская область). В ОНФ отметили, что по итогам рейтинга 2020 года было устранено 50% выявленных нарушений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регионы готовы к новому отопительному сезону. Это касается и состояния объектов ЖКХ, включая котельные, тепловые и водопроводные сети, уточнил он.