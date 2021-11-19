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Мошенники выманили почти 2 млн рублей у Волочковой

Общество
Мошенники выманили почти 2 млн рублей у Волочковой
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Москва, 19 ноября. Балерина Анастасия Волочкова сообщила в полицию, что лишилась почти 2 миллионов рублей, вложив их в инвестиционную компанию QBF в 2020 году.

В середине июня 2020 года Волочковой под видом представителя QBF позвонил некий Тимур, который заявил балерине, что нашел ее номер телефона «в базе», сообщает «Коммерсант». В результате артистка попала в финансовую пирамиду.

«После этого сказал, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтобы я порекомендовала их компанию своим друзьям для вложения денег. Я, естественно, отказалась. Тогда мне предложили самой стать инвестором», — сообщила Волочкова.

Артистка вложила в пирамиду 3 миллиона рублей и даже получила 1,15 млн рублей в качестве первой прибыли. Однако после этого брокеры пропали. Все дальнейшие вопросы по выплате оставшихся 1,7 млн рублей Волочковой посоветовали задать бенефициару QBF Роману Шпакову.

Ранее сообщалось, что Волочкова не доплачивает налоги, из-за чего в суд поступило несколько исков в ее адрес. За бывшей артисткой Большого театра числится налоговая задолженность на 3721,63 рубля, однако знаменитость по какой-то причине не выплатила эту сумму.

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