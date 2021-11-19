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Дистанционная блокировка смартфона может уберечь информацию от грабителей

Общество
Дистанционная блокировка смартфона может уберечь информацию от грабителей
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 19 ноября. Чтобы потеря телефона не стала весомой потерей, первым делом нужно защитить вход в устройство пин-кодом или биометрическим отпечатком, рассказал старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Если же телефон все же украден, то для начала нужно удостовериться, что его нет поблизости — позвоните с другого номера и воспользуйтесь функцией «Найти телефон», рассказал специалист в беседе с «Прайм».

«Убедитесь, что у вас активна возможность дистанционной блокировки телефона, сделайте резервное копирование данных и храните их в облаке, а также запишите IMEI и серийный номер телефона», — посоветовал эксперт.

Если есть риск, что ценные личные данные могут попасть в чужие руки, вы можете дистанционно удалить их через соответствующую функцию. Но после этого телефон больше нельзя будет найти, предупредил Кузьменко.

Кроме того, некоторые специальные приложения помогут скрыть информацию пользователя смартфона от посторонних глаз. Например, программа Calc Box спрячет нужные данные за цифровым паролем.

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