Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 04:07
04:00
Общество
Блогер BadComedian раскрыл ФАН детали своего следующего кинообзора
03:57
Общество
Проверку QR-кода могут ограничить приложением «Госуслуги» в России
03:57
Политика
Комитет американской демократической партии в попал в скандал из-за самолетов России
03:40
Общество
Ростуризму предложили пересмотреть систему финобеспечения туроператоров
03:40
Общество
ОНФ составил рейтинг российских городов с поврежденными теплотрассами
03:27
Общество
Мошенники выманили почти 2 млн рублей у Волочковой
03:14
Общество
Дистанционная блокировка смартфона может уберечь информацию от грабителей
03:07
Общество
Путин поручил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции в 2022 году
02:42
Общество
Диетолог Щетинина сообщила о влиянии повышенного сахара в крови на тяжесть COVID-19
02:41
Экономика
Порядка 30 млрд рублей буду направлены на повышение МРОТ
Все новости

Путин поручил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции в 2022 году

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 03:07
Общество
Путин поручил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции в 2022 году
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 19 ноября. Власти не должны отступать от принципа индексации пенсий в России выше уровня инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по социальным вопросам глава государства напомнил о своих заявлениях на съезде партии «Единая Россия». Тогда Путин говорил о том, что темпы индексации пенсий в России должны превышать фактическую инфляцию.

«На съезде партии "Единая Россия" говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило», — подчеркнул Путин.

Вместе с этим он подчеркнул, что «отступать от этого принципа было бы неправильно» в условиях роста инфляции.

Ранее независимый финансовый консультант Инна Родимова напомнила, что согласно закону, размер индексации должен быть выше уровня инфляции на 0,01%. С учетом инфляционных показателей 2021 года, которая составляет 7,4%, стоит вопрос о выплате компенсаций россиянам за прибавку к пенсии ниже инфляции.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин поручил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции в 2022 году
путин индексация пенсий пенсии
Комментировать