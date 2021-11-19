Путин поручил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции в 2022 году

Москва, 19 ноября. Власти не должны отступать от принципа индексации пенсий в России выше уровня инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по социальным вопросам глава государства напомнил о своих заявлениях на съезде партии «Единая Россия». Тогда Путин говорил о том, что темпы индексации пенсий в России должны превышать фактическую инфляцию.

«На съезде партии "Единая Россия" говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило», — подчеркнул Путин.

Вместе с этим он подчеркнул, что «отступать от этого принципа было бы неправильно» в условиях роста инфляции.

Ранее независимый финансовый консультант Инна Родимова напомнила, что согласно закону, размер индексации должен быть выше уровня инфляции на 0,01%. С учетом инфляционных показателей 2021 года, которая составляет 7,4%, стоит вопрос о выплате компенсаций россиянам за прибавку к пенсии ниже инфляции.