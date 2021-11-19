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Экономика
Порядка 30 млрд рублей буду направлены на повышение МРОТ
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Порядка 30 млрд рублей буду направлены на повышение МРОТ

Экономика
Порядка 30 млрд рублей буду направлены на повышение МРОТ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Российские власти выделят из федерального бюджета порядка 30 млрд рублей на повышение прожиточного минимума и МРОТ.

По решению президента России Владимира Путина в 2022 году прожиточный минимум в стране на душу населения составит 12 654 рубля. Показатель прироста составляет 8,6% к уровню 2021 года. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 13 793 рубля, а МРОТ — 13 890 рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — сказал он.

Ранее в Госдуме пообещали немедленно рассмотреть предложение Путина по повышению МРОТ и прожиточного минимума. Об этом рассказал депутат Андрей Макаров, передает «Царьград».

Владимир Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей. Это означает, что другие социальные выплаты также вырастут. Глава государства добавил, что индексация пенсии должна превзойти реальные темпы инфляции.

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