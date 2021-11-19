Порядка 30 млрд рублей буду направлены на повышение МРОТ

Москва, 19 ноября. Российские власти выделят из федерального бюджета порядка 30 млрд рублей на повышение прожиточного минимума и МРОТ.

По решению президента России Владимира Путина в 2022 году прожиточный минимум в стране на душу населения составит 12 654 рубля. Показатель прироста составляет 8,6% к уровню 2021 года. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 13 793 рубля, а МРОТ — 13 890 рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — сказал он.

Ранее в Госдуме пообещали немедленно рассмотреть предложение Путина по повышению МРОТ и прожиточного минимума. Об этом рассказал депутат Андрей Макаров, передает «Царьград».

Владимир Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей. Это означает, что другие социальные выплаты также вырастут. Глава государства добавил, что индексация пенсии должна превзойти реальные темпы инфляции.