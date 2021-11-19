Берлин отказался от предложения Лукашенко принять у себя мигрантов

Берлин, 19 ноября. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель отказала белорусскому лидеру Александру Лукашенко принять нелегальных мигрантов, которые находятся на польской и немецкой границах.

Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч мигрантов. Однако Германия отказала ему в этом, заявили в немецком правительстве, передает ТАСС.

«Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит деньги на помощь беженцам на польской границе. Так, для помощи мигрантам будет выделено 700 тысяч евро. Деньги поступят через Международный комитет Красного Креста, передает «Царьград».

Также мигранты рассматривают возможность остаться в Белоруссии из-за страха перед морозами. Ситуация на польско-белорусской границе ухудшается в связи с погодными условиями, что отрицательно повлияло на желание некоторых беженцев попасть в ЕС любыми путями.