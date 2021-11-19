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Ученый Гончар предупредил об опасности хранения воды в пластиковых бутылках

Общество
Ученый Гончар предупредил об опасности хранения воды в пластиковых бутылках
pxfuel.com

Москва, 19 ноября. Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке опасно для здоровья из-за повышения концентрации органических соединений, предупредил кандидат технических наук Юрий Гончар.

В хранимой в пластиковой бутылке воде концентрация органических соединений со временем увеличивается в геометрической прогрессии, заявил гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды в интервью радио Sputnik.

«Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода», — подчеркнул Гончар.

Ученый сообщил, что к существенному росту концентрации органических соединений в воде приводит каждый месяц ее контакта с пластиком. Этот показатель за 18 месяцев «перекрывает все предельно допустимые концентрации», уточнил Гончар.

Специалист подчеркнул, что многократное использование пластиковой бутылки вредно для здоровья. По его словам, многие из попадающих в воду из пластика органических соединений являются отравляющими веществами и канцерогенами.

Ранее британский медик, глава клиники Viavi Сабина Доннай призвала использовать меньше пластиковых предметов из-за риска для здоровья. По словам специалиста, частицы пластика в организме могут накапливаться при частом употреблении чипсов или использовании пластиковых контейнеров.

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