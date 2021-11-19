ЯНАО получит ответ по заявке на инфраструктурный кредит для Севширхода до конца года

Салехард, 19 ноября. Решение по инфраструктурному кредиту на прокладку Северного широтного хода, в том числе строительства моста через реку Обь, примут до конца года, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Согласно предварительным оценкам, общая стоимость проекта превысит 200 миллиардов рублей. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа направило заявку на предоставление инфраструктурного кредита минувшим летом. По данным «Ямал-медиа», речь идет о 50 млрд рублей.

Предполагается, что по Севширходу будет ежегодно перевозиться почти 24 млн тонн грузов. Основной объем составит газовый конденсат.

Ранее предварительные оценки показали, что Северный широтный ход (СШХ) будет достроен к 2027 году. Севширход представляет собой железную дорогу, которая соединит участки Свердловской и Северной железных дорог. Он должен ускорить перевозки контейнерных грузов по морскому пути и в целом улучшить логистику региона.