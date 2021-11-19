Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 02:38
02:25
Политика
Берлин отказался от предложения Лукашенко принять у себя мигрантов
02:23
Общество
Ученый Гончар предупредил об опасности хранения воды в пластиковых бутылках
02:06
Экономика
ЯНАО получит ответ по заявке на инфраструктурный кредит для Севширхода до конца года
02:05
Общество
Должников по алиментам могут ограничить в развлекательных поездках по России
02:00
Экономика
Коуч Бучацкая перечислила способы выбраться из финансовой ямы
01:51
Экономика
Аналитик Кучин назвал любой момент подходящим для вложений в разную валюту
01:49
Общество
Меган Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака
01:25
Общество
ФСИН предоставит 14 российским регионам баки для раздельного сбора мусора
01:15
Политика
Украина и НАТО могут стать главными темами встречи Путина и Байдена
00:57
Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
Все новости

ЯНАО получит ответ по заявке на инфраструктурный кредит для Севширхода до конца года

Экономика
ЯНАО получит ответ по заявке на инфраструктурный кредит для Севширхода до конца года
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Салехард, 19 ноября. Решение по инфраструктурному кредиту на прокладку Северного широтного хода, в том числе строительства моста через реку Обь, примут до конца года, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Согласно предварительным оценкам, общая стоимость проекта превысит 200 миллиардов рублей. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа направило заявку на предоставление инфраструктурного кредита минувшим летом. По данным «Ямал-медиа», речь идет о 50 млрд рублей.

Предполагается, что по Севширходу будет ежегодно перевозиться почти 24 млн тонн грузов. Основной объем составит газовый конденсат.

Ранее предварительные оценки показали, что Северный широтный ход (СШХ) будет достроен к 2027 году. Севширход представляет собой железную дорогу, которая соединит участки Свердловской и Северной железных дорог. Он должен ускорить перевозки контейнерных грузов по морскому пути и в целом улучшить логистику региона.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ЯНАО получит ответ по заявке на инфраструктурный кредит для Севширхода до конца года
ямал янао северный широтный ход
Комментировать