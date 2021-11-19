Должников по алиментам могут ограничить в развлекательных поездках по России

Москва, 19 ноября. В Госдуме допускают увеличение ограничений для россиян с долгами по алиментам, заявила член Комитета социальной политике, депутат Светлана Бессараб.

В частности, недобросовестных родителей могут лишить возможности отправляться в развлекательные поездки по стране до тех пор, пока они полностью не погасят свои финансовые обязательства. Законодательство в области алиментов стоит ужесточить, чтобы ограничить россиян еще больше, потому что многих именно санкции призывают к порядку, а отнюдь не родительский долг, заключила политик. Об этом пишет «Газета.Ru».

Рассматривается даже полный запрет на перемещения по России. Кроме того, недавно стало известно о расширении перечня доходов для удержания алиментов. Теперь в список включены стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых и другие источники финансов нерадивого родителя. Перечень дополнили также средствами, полученными от продажи недвижимости, дивидендами, процентами от банковских вкладов.