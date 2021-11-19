Аналитик Кучин назвал любой момент подходящим для вложений в разную валюту

Москва, 19 ноября. Подходящим временем для диверсификации инвестиций может наступить в любой момент. Об этом заявил глава управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что никто не знает, когда «дно или потолок» у курса валюты наступит. По этой причине правильнее приобретать ее ежемесячно.

Валюту сейчас разумно приобретать для того, чтобы покупать американские акции либо европейских компаний. По словам эксперта, сейчас для покупки валюты в спекулятивных целях сейчас неподходящее время: действия ЦБ сложно предсказать в период турбулентности.

Кучин напомнил, что в отношении валют, так же как и с другими активами, работает правило «не держи все в одной корзине». Инвестор, который держит средства в рублях, долларах и евро больше теряет из-за инфляции.

Специалист отмечает, что в инвестиционных портфелях усиливается спрос на традиционные инструменты хеджирования рисков — доллар США, швейцарский франк, йену и золото. Кучин также отметил, что в портфель лучше включать не валюты, а акции в разных валютах.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что россиянам не стоит совершать рискованные и эмоциональные инвестиции. По его словам, это связано с ситуацией в стране.