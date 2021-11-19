Меган Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака

Лос-Анджелес, 19 ноября. Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью ведущей Эллен Дедженерес. В нем она рассказала, что они с принцем Гарри собирались сохранить свои отношения в тайне.

В ходе беседы герцогиня Сассекская объяснила, каково было встречаться со своим нынешним мужем до того, как их отношения стали достоянием общественности. Бывшая американская актриса рассказала телеведущей, что пара сумела сохранить свою личную жизнь в секрете, когда они вместе отправились праздновать Хэллоуин. Об этом сообщает Fox News.

«Гарри приехал навестить меня в Торонто, и наши друзья: его двоюродная сестра принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк. Мы вчетвером выбрались в костюмах на Хэллоуин, чтобы просто провести одну веселую ночь в городе, прежде чем в мире стало известно, что мы пара. Это была тема постапокалипсиса, так что у нас были все эти очень странные костюмы, и мы смогли провести только одну последнюю веселую ночь», — отметила Меган.

Ранее Маркл поделилась забавными историями со времен начала карьеры в Голливуде. Супруга принца Гарри рассказала о сложностях во время начала работы в Голливуде — тогда экс-актрисе не хватало денег даже на ремонт автомобиля.