Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 02:38
02:25
Политика
Берлин отказался от предложения Лукашенко принять у себя мигрантов
02:23
Общество
Ученый Гончар предупредил об опасности хранения воды в пластиковых бутылках
02:06
Экономика
ЯНАО получит ответ по заявке на инфраструктурный кредит для Севширхода до конца года
02:05
Общество
Должников по алиментам могут ограничить в развлекательных поездках по России
02:00
Экономика
Коуч Бучацкая перечислила способы выбраться из финансовой ямы
01:51
Экономика
Аналитик Кучин назвал любой момент подходящим для вложений в разную валюту
01:49
Общество
Меган Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака
01:25
Общество
ФСИН предоставит 14 российским регионам баки для раздельного сбора мусора
01:15
Политика
Украина и НАТО могут стать главными темами встречи Путина и Байдена
00:57
Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
Все новости

Меган Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 01:49
Общество
Меган Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака
Global Look Press  /  Stephen Lock

Лос-Анджелес, 19 ноября. Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью ведущей Эллен Дедженерес. В нем она рассказала, что они с принцем Гарри собирались сохранить свои отношения в тайне.

В ходе беседы герцогиня Сассекская объяснила, каково было встречаться со своим нынешним мужем до того, как их отношения стали достоянием общественности. Бывшая американская актриса рассказала телеведущей, что пара сумела сохранить свою личную жизнь в секрете, когда они вместе отправились праздновать Хэллоуин. Об этом сообщает Fox News.

«Гарри приехал навестить меня в Торонто, и наши друзья: его двоюродная сестра принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк. Мы вчетвером выбрались в костюмах на Хэллоуин, чтобы просто провести одну веселую ночь в городе, прежде чем в мире стало известно, что мы пара. Это была тема постапокалипсиса, так что у нас были все эти очень странные костюмы, и мы смогли провести только одну последнюю веселую ночь», — отметила Меган.

Ранее Маркл поделилась забавными историями со времен начала карьеры в Голливуде. Супруга принца Гарри рассказала о сложностях во время начала работы в Голливуде — тогда экс-актрисе не хватало денег даже на ремонт автомобиля.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Меган Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака
интервью королевская семья меган маркл герцогиня сассекская
Комментировать