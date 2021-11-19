ФСИН предоставит 14 российским регионам баки для раздельного сбора мусора

Москва, 19 ноября. Федеральная служба исполнения наказаний станет одним из поставщиков мусорных баков для раздельного сбора.

Порядка 14 регионов закупят у ФСИН 17 156 контейнеров для раздельного сбора мусора. Ведомство имеет достаточно мощностей для изготовления баков, заявили в Российском экологическом операторе, передает телеканал «360».

«Что касается ФСИН, то он зарекомендовал себя как надежный партнер и поставщик, у Службы есть достаточно мощностей по производству контейнеров для раздельного сбора», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что российские регионы закупили баки для раздельного сбора мусора за счет субсидий. Правительство РФ направило российским регионам 1 миллиард рублей для закупки и поставки первых контейнеров для раздельного сбора мусора. Расход этих средств будет осуществлен РЭО.