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Украина и НАТО могут стать главными темами встречи Путина и Байдена

Политика
Украина и НАТО могут стать главными темами встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 ноября. Темами онлайн-разговора президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина станут Украина и НАТО, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Онлайн-встреча глав государств может состояться уже до конца этого года. Об этом Песков заявил в эфире Первого канала.

«Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — сказал он.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев тоже уточнил, что встреча Путина и Байдена может пройти до конца этого года. Патрушев провел телефонный разговор с помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, с которым он договорился работать над улучшением атмосферы отношений двух государств, передает «Царьград».

Российский лидер заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США. Глава государства выступил на расширенном заседании Коллегии МИД РФ в четверг.

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