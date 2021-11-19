Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году

Москва, 19 ноября. Минтруд собирается изменить критерии оценки нуждаемости в ежемесячных пособиях на детей или беременным женщинам. Так, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий.

Так, из расчета при оценке нуждаемости исключат и налоговые вычеты и гранты на предпринимательство, информируют «Известия». Региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Планируется, что изменения вступят в силу в следующем году.

Эта тема особенно актуальна для малоимущих в отдаленных небогатых поселениях с отсутствием высокооплачиваемой работы, в регионах с высоким уровнем закредитованности населения. Об этом заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Задача государства — помочь таким гражданам оставаться на плаву и обеспечить деньгами на самое необходимое. Но никак не отказывать в помощи из-за формальных оснований, подчеркнула собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил дополнительные выплаты для врачей, задействованных в лечении заболевших COVID-19. Эти специалисты часто не могут уделять время своим семьям, поэтому особенно нуждаются в поддержке, считает политик.