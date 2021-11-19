Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 01:11
00:57
Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
00:55
Армия
Генерал-лейтенант Матвеевский рассказал об использовании беспилотников армией России
00:48
Экономика
Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо
00:48
Общество
Проект по введению единого стандарта зарплаты врачам стартует в семи регионах России
00:48
Общество
Роскомнадзор заблокировал 1900 ссылок на аниме-сериалы в 2021 году
00:47
Общество
Запрет ЦБ на дистанционное обслуживание защитит пенсионеров от мошенников
00:47
Происшествия
Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета
00:36
Происшествия
Дочь и родители Хлебниковой были в квартире во время возгорания
00:31
Происшествия
Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве
00:31
Экономика
Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
Все новости

Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году

Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
www.pexels.com

Москва, 19 ноября. Минтруд собирается изменить критерии оценки нуждаемости в ежемесячных пособиях на детей или беременным женщинам. Так, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий.

Так, из расчета при оценке нуждаемости исключат и налоговые вычеты и гранты на предпринимательство, информируют «Известия». Региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Планируется, что изменения вступят в силу в следующем году.

Эта тема особенно актуальна для малоимущих в отдаленных небогатых поселениях с отсутствием высокооплачиваемой работы, в регионах с высоким уровнем закредитованности населения. Об этом заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Задача государства — помочь таким гражданам оставаться на плаву и обеспечить деньгами на самое необходимое. Но никак не отказывать в помощи из-за формальных оснований, подчеркнула собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил дополнительные выплаты для врачей, задействованных в лечении заболевших COVID-19. Эти специалисты часто не могут уделять время своим семьям, поэтому особенно нуждаются в поддержке, считает политик.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
дети выплата пособие
Комментировать