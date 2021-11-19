Генерал-лейтенант Матвеевский рассказал об использовании беспилотников армией России

Москва, 19 ноября. Российские ракетные войска и артиллерия (РВиА) в полном объеме используют беспилотную технику. Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, на сегодняшний день РВиА оснащены современными вооружениями более чем на 60 процентов. При этом ракетные формирования Сухопутных войск практически перешли на современный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», который не имеет аналогов во всем мире. По словам Матвеевского, благодаря беспилотникам российские войска имеют возможность поражать обнаруженные цели практически в режиме реального времени, передают «Известия».

«Беспилотными летательными аппаратами уже оснащены все наши артиллерийские соединения», — рассказал начальник ракетных войск и артиллерии ВС России.

При этом Матвеевский подчеркнул, что наиболее эффективным методом применения артиллерии является ее комбинирование со средствами разведки и управления в составе разведывательно-огневых комплексов. В связи с этим обучению солдат действиям в составе подобных систем уделяется большое внимание, сообщил он.

Российское Министерство обороны рассматривает возможность заказать несколько сотен беспилотников-камикадзе, способных осуществлять запуск с надводных носителей. Ими могут выступить отечественные КУБ-БЛА разработки ZALA Aero.