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Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо

Экономика
Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Цены на топливо могут вырасти на подключенных к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС, считают в региональном отделении «Опоры России» и Независимом топливном союзе.

«Яндекс» в начале ноября разослал владельцам автозаправок письма с извещением о повышении тарифа на использование приложения с 1 декабря сразу на треть, сообщают «Известия». К сервису в настоящее время подключены восемь тысяч АЗС из около 24 тысяч, работающих в России.

В «Яндексе» отметили, что через приложение ежемесячно заправляются около 4,5 млн раз. Повышение тарифа компания объяснила необходимостью обеспечения скорости работы приложения и улучшения функционирования серверной части.

В ФАС газете сообщили, что обращений по поводу повышения стоимости использования сервиса в ведомство не поступало. Однако служба готова принять меры в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что правительству необходимо осуществить ряд мер, чтобы избежать скачков оптовых цен на топливо в 2022 году. РТС предлагает запретить экспорт морозостойкого дизельного топлива и изменить параметры демпфирующего механизма и налогового маневра.

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