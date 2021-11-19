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Проект по введению единого стандарта зарплаты врачам стартует в семи регионах России

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 00:48
Общество
Проект по введению единого стандарта зарплаты врачам стартует в семи регионах России
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Москва, 19 ноября. На данный момент зарплаты медработников разнятся от субъекта к субъекту Федерации. В целях борьбы с таким положением дел правительство уже выразило интерес к эксперименту по внедрению единого размера оплаты и выделило в качестве «пилотов» семь регионов.

Однако постановление кабмина пока не принято, рассказала секретарь ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова в беседе с «Известиями». Профсоюз уже выступил с предложением при расчете и определении зарплат немного усложнить дифференциацию по коэффициентам сложности работы медиков.

«Увеличение объемов госфинансирования позволит повысить зарплаты медработникам, остановить выгорание врачей, усилить привлекательность медицины как места работы», — отметила Гончарова.

Так, для более высоких зарплат нужны особые экономические условия. Например, ВОЗ рекомендует для нормального существования системы здравоохранения выделять 5–6% от ВВП.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил утвердить дополнительные выплаты для врачей, задействованных в лечении заболевших COVID-19. По его словам, из-за тяжелой работы медики часто не могут уделять внимание и время своим семьям.

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