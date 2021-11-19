Роскомнадзор заблокировал 1900 ссылок на аниме-сериалы в 2021 году

Москва, 19 ноября. В текущем году Роскомнадзор удалил и добился блокировки больше 1,9 тыс. ссылок, которые перенаправляют пользователей на сайты с мультипликационными материалами и аниме-сериалами, показывающие много жестоких сцен.

Информацией об этом с «Известиями» поделились в ведомстве. В Роскомнадзоре не стали уточнять о каких произведениях идет речь. Ведомство также не назвало названий заблокированных материалов.

Однако собеседник издания сообщил, что суд России признал эти материалы запрещенными к распространению в стране. В ведомстве отметили, что есть угроза перенятия молодыми россиянами жестокого поведения героев. Эксперты японской мультипликации заявили, что Россия не является единственной страной, пытающейся ограничить распространение аниме.

Роскомнадзор недавно призвал ввести запрет на ненормативную лексику в фильмах и сериалах для онлайн-кинотеатров. Соответствующая инициатива распространяется на ограничения, которые установлены в законе о защите детей.