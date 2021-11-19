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Запрет ЦБ на дистанционное обслуживание защитит пенсионеров от мошенников

Общество
Запрет ЦБ на дистанционное обслуживание защитит пенсионеров от мошенников
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 ноября. Центробанк России предложит кредитным организациям отказаться от дистанционных банковских услуг. Эксперты в беседе с «Известиями» прокомментировали данную инициативу.

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко считает, что жертвами мошенников чаще всего являются подростки и пенсионеры. Школьники 14–17 лет доверчивы и иногда могут использовать карту на сомнительных торговых площадках.

Пушко в беседе с «Известиями» отметил, что мошенничество против людей старших возрастных групп обычно происходит не в интернете, а по телефону. Мошенники им звонят и под разными предлогами пытаются выманить номер банковской карты, срок действия и CVV-код.

«Для этой категории, может быть, стоит поставить некую защиту в виде запрета на операции с картой, например в интернете», — полагает специалист.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин в свою очередь заявил, что отказ от дистанционных каналов ставит целью защиту старшего поколения. Она не будет полностью эффективна, но все же сможет предотвратить большой процент преступлений.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал способы, при помощи которых мошенники обманывают людей по телефону. Так, зачастую используется автоматизированный голос.

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