Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета

Москва, 19 ноября. Дочь певицы Марины Хлебниковой рассказала сотрудникам полиции, что незадолго до пожара артистка курила, стоя у окна, что и могло стать причиной возгорания.

Артистку после начала пожара не могли найти, поэтому пришлось ломать дверь. После чего ее вынесли в одеяле наружу, на теле видимых ожогов не наблюдалось, однако женщина никак не приходила в себя.

После этого Хлебникову срочно госпитализировали в больницу, где подключили к искусственной вентиляции легких. Врачи оценили состояние певицы как тяжелое.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могла стать непотушенная сигарета. Эту версию правоохранителям еще предстоит проверить. К квартире также находились родители Хлебниковой, они не пострадали.