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Экономика
Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
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Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода

Экономика
Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 19 ноября. Решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» прервало установленный срок на вынесение заключения по проекту, который составлял четыре месяца, заявили в министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi).

Немецкий регулятор возобновит сертификацию газопровода после того, как оператор Nord Stream 2 AG зарегистрирует дочернюю компанию и наделит ее частью полномочий. В этом случае «Северный поток — 2» сможет соответствовать немецкому и европейскому законодательствам. Nord Stream 2 AG не называет сроки создания дочерней компании, передают «Известия».

В Бундестаге заявили, что запуск проекта может затянуться еще на полгода. В это время европейские потребители будут сталкиваться со скачками цен на энергоносители.

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее», — заявили в пресс-службе оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия отказалась комментировать перенос запуска «Северного потока — 2». Существует мнение, что процесс сертификации может затягиваться целенаправленно, чтобы передать это вопрос преемнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Все новости / Экономика / Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
бундестаг регистрация северный поток 2
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