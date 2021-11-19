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Средняя ипотечная ставка в России может превысить 10% к концу года

Экономика
Средняя ипотечная ставка в России может превысить 10% к концу года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу этого года может превысить 10%, ставки уже поднялись до 8,87% на жилье в новостройках и до 9,26% — на вторичку, сообщили «Известия».

Ипотечные ставки уже превысили допандемийный уровень, свидетельствуют данные Дом.РФ. Они заметно увеличились с 15 ноября, после изменения процента по ипотеке Сбером.

Его примеру последовали другие банки. До конца этого года средние ипотечные ставки могут составить 10% или даже превысить этот уровень, сообщил газете «Известия» эксперт ипотечного рынка Адрей Бархота.

Ипотека остается самым доступным инструментом покупки жилья, отметил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Поэтому застройщики разрабатывают специальные программы совместно с банками.

«С учетом роста цен и ставок заемщики не в состоянии брать кредиты по рыночным базовым ставкам, поэтому застройщики готовы субсидировать свою ставку взамен возможной скидки», — уточнил Колочинский.

Ранее крупнейший российский банк экосистемы «Сбер» анонсировал третье понижение ставок по программе семейной ипотеки на 0,3 процентного пункта. Оно будет распространяться на зарплатных клиентов.

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ипотека банки жилье недвижимость
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