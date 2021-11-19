Минздрав оценил эффективность лечения постковидного синдрома препаратом «Лаеннек»

Москва, 19 ноября. Российские клиники активно испытывают новые средства для лечения пациентов с постковидным синдромом. Так, одной из самых популярных на сегодняшний день методик является терапия японским плацентарным препаратом «Лаеннек».

Его также используются для общего восстановления самочувствия и лечения облысения. Однако цена полного курса подобной терапии достигает 90 тысяч рублей. Как отметил один из пациентов, опробовавший на себе препарат, его состояние несколько улучшилось, однако при такой стоимости лечение могло бы быть более успешным.

Эффективностью данного препарата заинтересовались не только частные клиники. Лекарство уже испытали на базе центра ФГАО ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова. По словам заведующей лабораторией трансляционных исследований Ирины Стражеско, «Лаеннек» действительно может найти применение при лечении пациентов с постковидным синдромом, передают «Известия».

«Это было пилотное исследование на небольшой выборке, но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое исследование», — сообщила Стражеско.

Недавно на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова открылся первый в мире Центр по изучению последствий COVID-19. Его специалисты помогают пациентам справится с постковидным синдромом.