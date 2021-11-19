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Большинство россиян хотели бы обучить детей финансовой грамотности

Общество
Большинство россиян хотели бы обучить детей финансовой грамотности
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Москва, 19 ноября. Всего 89% жителей России в возрасте от 18 до 50 лет хотели бы научить детей финансовой грамотности, информировали специалисты «СберСтрахование жизни» и медиахолдинг Rambler&Co.

Остальные 11% уверены, что подобные знания необходимы только взрослым, передает РБК. Больше всего тех, кто хотел бы научить детей финансовой грамотности среди людей старше 50 лет (50%), 43% — люди от 30 до 50 лет, 7% опрошенных от 18 до 30 лет.

При этом мужчины больше склонны считать финансовую грамотность необходимой для изучения с раннего возраста. Таких оказалось 67% по сравнению с 33% женщин, придерживающихся такого же мнения.

Недавно эксперт рассказал, что одним из наиболее популярных инструментов для создания финансовой «подушки безопасности» является банковский вклад. Он является наименее рискованным способом накопления.

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