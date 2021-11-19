Количество звонков от злоумышленников из других стран достигло 70%

Москва, 19 ноября. Количество телефонных звонков от мошенников из других стран достигло 70%. При этом большинство колл-центров злоумышленников находятся на территории украинского города Днепр.

Соответствующей информацией во время беседы с изданием «Известия» поделился зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Он также сообщил, что злоумышленники начали использовать для обмана новые мошеннические схемы.

Один из этих методов использует сериал «Игра в кальмара». Мошенники создали вредоносные программы с таким названием. Эти приложения способны похищать деньги людей и похищать личные данные пользователей.

Преступники при другом методе вынуждают россиян продать жилище и перевести средства правонарушителям под видом специальной операции. Станислав Кузнецов также предсказал, что закон о блокировке звонков с измененным телефонным номером уменьшит количество преступлений на 60%.

Житель Омска недавно на себя оформил кредит в страхе перед злоумышленниками. Мужчину обманули звонком из банка. Во время разговора его убедили, перевести деньги.