Торговым сетям могут ввести квоты на покупку товаров у малых фирм в России

Москва, 19 ноября. Доля МСП на полке торговой сети будет не менее той, которую конкретный ритейлер занимает на рынке в отдельно взятом регионе, если удастся ввести квоты на покупку товаров у малых фирм.

Такие меры предлагается принять в рамках мер защиты местных производителей, передают «Известия». Помимо квотирования во время заседания ФАС прозвучало предложение ограничить торговую наценку нижнего и верхнего пределов — не менее 10% и не более 30% для местных товаропроизводителей, а также ввести законодательные требования к типовому договору поставки для торговых сетей.

ФАС согласилась подробнее изучить проблемы малого бизнеса при взаимодействии с торговыми сетями. Чиновники организуют совещание с представителями МСП и ритейла, чтобы выявить основные проблемы взаимодействия, рассказал источник в беседе с изданием.

Недавно правительство РФ приняло решение предоставить субсидии из федерального бюджета банкам на возмещение недополученной прибыли по кредитам, выданным предпринимателям на возобновление деятельности.