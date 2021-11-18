Рейтинг Байдена среди американцев упал до рекордно низкого уровня

Вашингтон, 18 ноября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 36%, что является рекордным показателем. Об этом рассказали представители Квиннипэкского университета.

Учреждение сообщает, что доверие американских граждан по отношению к лидеру государства продолжает снижаться. Теперь действия главы Белого дома не одобряют 53% респондентов. Об этом сообщает Fox News.

Как и ожидалось, существует огромный партийный раскол: 87% демократов поддерживают президента, а 94% республиканцев не одобряют его. Только 29% независимых избирателей согласны с тем, как Байден справляется со своими обязанностями по управлению страной. При этом 56% респондентов выступили против главы Белого дома.

Американцы недовольны результатами борьбы с пандемией коронавируса. Также они беспокоятся вопросами изменения климата, экономики и внешней политики.

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«Показатели президента тревожат, хотя они немного лучше, чем одобрение экс-президента Трампа на том же этапе его президентства. Что может быть наиболее тревожным, так это то, что общая удовлетворенность находится на рекордно низком уровне, и, что примечательно, 50% опрошенных очень недовольны.», — сказал аналитик по опросам Квиннипэкского университета Тим Мэллой.

Ранее опрос Politico/Morning Consult показал, что только 40% американских избирателей согласились с тем, что Байден «находится в добром здравии». Этот показатель на 19 пунктов меньше, чем в октябре прошлого года.