Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 01:10
00:57
Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
00:55
Армия
Генерал-лейтенант Матвеевский рассказал об использовании беспилотников армией России
00:48
Экономика
Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо
00:48
Общество
Проект по введению единого стандарта зарплаты врачам стартует в семи регионах России
00:48
Общество
Роскомнадзор заблокировал 1900 ссылок на аниме-сериалы в 2021 году
00:47
Общество
Запрет ЦБ на дистанционное обслуживание защитит пенсионеров от мошенников
00:47
Происшествия
Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета
00:36
Происшествия
Дочь и родители Хлебниковой были в квартире во время возгорания
00:31
Происшествия
Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве
00:31
Экономика
Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
Все новости

Рейтинг Байдена среди американцев упал до рекордно низкого уровня

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 23:51
Политика
Рейтинг Байдена среди американцев упал до рекордно низкого уровня
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 ноября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 36%, что является рекордным показателем. Об этом рассказали представители Квиннипэкского университета.

Учреждение сообщает, что доверие американских граждан по отношению к лидеру государства продолжает снижаться. Теперь действия главы Белого дома не одобряют 53% респондентов. Об этом сообщает Fox News.

Как и ожидалось, существует огромный партийный раскол: 87% демократов поддерживают президента, а 94% республиканцев не одобряют его. Только 29% независимых избирателей согласны с тем, как Байден справляется со своими обязанностями по управлению страной. При этом 56% респондентов выступили против главы Белого дома.

Американцы недовольны результатами борьбы с пандемией коронавируса. Также они беспокоятся вопросами изменения климата, экономики и внешней политики.

Рейтинг Байдена среди американцев упал до рекордно низкого уровня
pixabay.com /

«Показатели президента тревожат, хотя они немного лучше, чем одобрение экс-президента Трампа на том же этапе его президентства. Что может быть наиболее тревожным, так это то, что общая удовлетворенность находится на рекордно низком уровне, и, что примечательно, 50% опрошенных очень недовольны.», — сказал аналитик по опросам Квиннипэкского университета Тим Мэллой.

Ранее опрос Politico/Morning Consult показал, что только 40% американских избирателей согласились с тем, что Байден «находится в добром здравии». Этот показатель на 19 пунктов меньше, чем в октябре прошлого года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Рейтинг Байдена среди американцев упал до рекордно низкого уровня
сша байден опрос рейтинг
Комментировать