Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она пострадала в результате пожара, произошедшего в Москве.

Сообщается, что возгорание произошло в квартире певицы, расположенной в доме на улице Ратной. Огонь охватил территорию площадью 10 квадратных метров, спасателям удалось ликвидировать пламя. Помимо певицы, госпитализирован еще один человек. На данный момент Хлебникова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще одно возгорание произошло в частном доме с мансардой в Курортном районе Санкт-Петербурга. Пламя охватило 70 квадратных метров одноэтажного здания. Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.