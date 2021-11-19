Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 01:09
00:57
Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
00:55
Армия
Генерал-лейтенант Матвеевский рассказал об использовании беспилотников армией России
00:48
Экономика
Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо
00:48
Общество
Проект по введению единого стандарта зарплаты врачам стартует в семи регионах России
00:48
Общество
Роскомнадзор заблокировал 1900 ссылок на аниме-сериалы в 2021 году
00:47
Общество
Запрет ЦБ на дистанционное обслуживание защитит пенсионеров от мошенников
00:47
Происшествия
Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета
00:36
Происшествия
Дочь и родители Хлебниковой были в квартире во время возгорания
00:31
Происшествия
Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве
00:31
Экономика
Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
Все новости

Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве

Происшествия
Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она пострадала в результате пожара, произошедшего в Москве.

Сообщается, что возгорание произошло в квартире певицы, расположенной в доме на улице Ратной. Огонь охватил территорию площадью 10 квадратных метров, спасателям удалось ликвидировать пламя. Помимо певицы, госпитализирован еще один человек. На данный момент Хлебникова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще одно возгорание произошло в частном доме с мансардой в Курортном районе Санкт-Петербурга. Пламя охватило 70 квадратных метров одноэтажного здания. Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве
пожар происшествие хлебникова
Комментировать