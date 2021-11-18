Депутат Алисен: оружейное эмбарго мешает национальной армии ЦАР защищать страну

Банги, 18 ноября. Депутат 2-го созыва Национальной ассамблеи ЦАР Алгони Алисен выступил против продления мандата многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и потребовал немедленного снятия оружейного эмбарго, сообщает Radio Lengo Songo.

«Приоритетом для жителей Центральноафриканской Республики является мир, безопасность и социальная сплоченность. Мы сильно пострадали от вооруженного конфликта. Доклады экспертов ООН не способствуют восстановлению страны. Мы являемся суверенным государством, и нам неприятно, когда третьи стороны оскорбляют нас, наши институты и правительство. Вклад в развитие страны внесли не ООН, Франция или США, а российские и руандийские союзники, которые пришли к нам на помощь», — заявил политик.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Он напомнил, что именно консультативная поддержка отечественных специалистов позволила национальной армии (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть мир в ЦАР. В то же время, политик раскритиковал миротворцев ООН за бездействие и пассивность:

«Продление мандата они аргументировали неспособностью FACA защитить страну. Снимите с нас эмбарго, и эти достойные сыны страны обеспечат безопасность всего государства! Оружейные санкции — это круговорот несчастий и презрения к народу Центральноафриканской Республики».

Ранее жители ЦАР вышли на митинг против пролонгации мандата миссии ООН. Население устроило демонстрацию под лозунгом «МИНУСКА — еще один год убийств» возле штаб-квартиры «голубых».