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Лидер Talitha Koum заявил о недопустимости амнистии политических преступников в ЦАР

Весь мир
Лидер Talitha Koum заявил о недопустимости амнистии политических преступников в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 18 ноября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи выступил против амнистии главарей группировок, объявленных в розыск. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

«Необходимо приложить все усилия для того, чтобы преступников заковали в наручники и предали суду. Они должны ответить за свои бесчинства. Любые действия, направленные на оправдание этих бандитов, недопустимы. Также эти палачи центральноафриканского народа не должны участвовать в общенациональном диалоге», — указано в коммюнике гражданской платформы.

Также активист призвал руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) перестать закрывать глаза на преступления подчиненных и начать тесно сотрудничать с властями ЦАР. По его мнению, «голубые каски» должны оправдать продление мандата и заняться тем, ради чего их девять лет назад прислали в страну: защищать мирное население от внутренних и внешних угроз.

«Манкер Ндиай должен проследить за работой миротворцев. Это единственный выход, если МИНУСКА не хочет навлечь на себя еще больший гнев населения. Если миссия снова провалит выполнение мандата, жители добьются вывода контингента ООН», — заявил Косимачи.

Ранее центральноафриканцы вышли на митинг против пролонгации действия многопрофильной миссии. Граждане запустили протестную акцию «МИНУСКА — еще один год убийств» и устроили стихийную демонстрацию возле штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги.

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