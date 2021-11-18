Армия Буркина-Фасо ликвидировала около 90 террористов на северо-западе страны

Уагадугу, 18 ноября. Правоохранительные органы Буркина-Фасо провели успешную антитеррористическую операцию на северо-западе страны и ликвидировали более 90 боевиков.

В мероприятии приняли участие силовые структуры, группа быстрого реагирования, наблюдения и вмешательства Сахеля (GARSI), жандармерия и военные отряды. К активным действиям службы Буркина-Фасо подтолкнуло недавнее нападение на полицейских в Инате. Теракт унес жизни 53 человек.

После учащения атак радикалов национальная армия объединила усилия с прочими ведомствами и нанесла удар по базе боевиков. Правительственные войска уничтожили лагерь бандитов и ликвидировали около 90 террористов.

Ранее силы безопасности Того отразили нападение группы неизвестных вооруженных лиц, которые пересекли северную границу с Буркина-Фасо.

Военное командование считает, что нарушителями являлись боевики из бандформирования «Нусрат аль-Ислам», являющейся ветвью запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба».

1 Организация запрещена на территории РФ.