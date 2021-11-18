Меркель просила Путина провести встречу в «нормандском формате»

Берлин, 18 ноября. Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель сожалеет, что саммит «нормандского формата» так и не прошел.

По словам Меркель, она очень хотела провести такую встречу, пока занимала пост канцлера ФРГ. Об этом политик рассказала на пресс-конференции 18 ноября.

«Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента (Владимира Путина. — Прим. ФАН), чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось. Поэтому я сожалею об этом. Публикация переписки тут ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была пройти», — сказала и.о. канцлера ФРГ.

Ранее МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами, чтобы не допустить искажений позиции Москвы по поводу «нормандского формата». Контакты сторон продолжаются.