Проактивная провокация: неоосманские идеи Эрдогана отразились на карте «Тюркского мира»

Карта «Тюркского мира», подаренная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, стала очередной провокацией Анкары, активно продвигающей принципы пантюркизма. К такому выводу в комментарии для Федерального агентства новостей пришел политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Лидер «Партии националистического движения» Девлет Бахчели подарил турецкому лидеру карту «Тюркского мира», которая охватывает весьма обширные территории. Так, в нее оказались включены не только «привычные» Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркмения, но и некоторые южные регионы России — Крым, Кубань, Ростовская область, территории Северного Кавказа, а также Восточная Сибирь. Помимо этого на карте изображены часть Балкан, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, некоторые регионы Монголии и Ирана.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Подарок был приурочен к саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и преподнесен Эрдогану на следующий день после принятия декларации «Видение тюркского мира до 2040 года», которая характеризует общую идентичность как «источник культурного богатства». К слову, на этом же саммите ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств.

В ходе своего выступления на мероприятии Эрдоган подал явный сигнал мировому сообществу, фактически призвав его не вмешиваться в дела организации и заявив, что ее деятельность «не должна никого беспокоить»:

«Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей».

Заявление Эрдогана — очередное проявление неоосманских амбиций, которые официальная Анкара уже не скрывает. Глава республики исповедует концепцию пантюркизма, примеряя на современную Турцию роль лидера тюркского мира, который должен, по его мнению, объединить вокруг себя другие государства.

Для распространения этой идеи используется как открытое вмешательство в военные конфликты (к примеру, за счет операций на севере Сирии и поддержки боевых действий Азербайджана в Нагорном Карабахе), так и применение инструментов «мягкой силы» — финансирования инфраструктурных объектов за рубежом, открытия культурных и образовательных центров, курирования гуманитарных и религиозных организаций.

“Turkey is one of the top donors of humanitarian aid in proportion to national income” https://t.co/BKqlnaRKDN pic.twitter.com/T7qrr4iJ4p — Turkish Presidency (@trpresidency) October 31, 2021

По словам Алексея Мартынова, эта ползучая экспансия на поверку оказывается далеко не такой безобидной, как ее пытаются выставить в Анкаре.

«Современная турецкая политическая мысль совершенно не исключает своей экспансии — пока культурной. Например, TURKSOY (Международная организация тюркской культуры — Прим. ред.), экспансия в Центральную Азию, где турки разворачивают энное количество культурных и экономических программ. Подобную деятельность они вели и в наших тюркоязычных регионах: в Поволжье, например, в Татарстане. И ничего тут нет безобидного, как они хотят это представить. Теперь им на нашей территории довольно проблематично работать, а в центральноазиатских республиках они очень интенсивно работают: в Азербайджане, в Закавказье в целом», — отметил специалист.

Мартынов напоминает, что подобная стратегия Турции хорошо прослеживается на примере Азербайджана, чьи боевые действия в Нагорном Карабахе Анкара активно поддерживала осенью 2020 года.

«Один народ — две страны» — это же их формула касательно Азербайджана. Уже и практические результаты какие-то есть. Достаточно вспомнить обострение Карабахского конфликта в прошлом году, где, не стесняясь, за спинами азербайджанских военных стояли турецкие военные — не только инструкторы, но и турецкая военная техника, самолеты, авиация, беспилотники. То есть из «безобидной» культурной деятельности это переходит в достаточно практическую форму. Это, конечно, не может не беспокоить, — отмечает политолог. — Естественно, это происходит для расширения сферы влияния. Потом появляется пятачок, куда поставить ногу. Потом две ноги. Потом вокруг себя локтями растолкать. А потом — пожалуйста, война в Карабахе и потеря Карабахской территории, и там военное турецкое присутствие совершенно официально».

Ситуацию с картой «Тюркского мира» Алексей Мартынов называет провокацией, призванной прощупать реакцию представителей мирового сообщества — в том числе и России — на зашкаливающие неоосманские амбиции турецкого истеблишмента во главе с Эрдоганом.

«Понятно, что все это носит характер провокации и все это неслучайно. И вообще, это в очень турецком стиле — провоцировать подобным образом. Это такая, знаете, проактивная провокация. Если смолчали, значит, так оно и есть. Если не смолчали и что-то ответили, значит, провокация удалась», — заметил эксперт.

По мнению аналитика, ответ на такие провокативные действия необходим. В противном случае пантюркизм турецкого руководства может превратиться в нечто само собой разумеющееся и лишь усилит имперские амбиции Эрдогана и его сторонников, что в конечном счете приведет к очередной эскалации напряженности в регионе.