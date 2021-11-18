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«Земляне» исполнили культовые песни на концерте в честь поэта Леонида Дербенева

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 22:23
Шоу-бизнес
«Земляне» исполнили культовые песни на концерте в честь поэта Леонида Дербенева
Пресс-служба группы «Земляне»

Москва, 18 ноября. Группа «Земляне» выступила в рамках шоу «Между прошлым и будущим», посвященного творчеству легендарного советского поэта-песенника Леонида Дербенева. Именно он является автором таких полюбившихся россиянам хитов, как «Есть только миг», «Все могут короли», «Остров Невезения» и других.

музыканты 18 ноября 2021 года в Государственном Кремлевском Дворце исполнили мега-микс проверенных временем хитов «А жизнь идет» и «Прости, Земля», тексты к которым тоже написал Дербенев.

«Стихи Леонида Дербенева никогда не устареют. Он писал на важные для каждого человека темы: о смысле жизни, о судьбе нашей планеты», — рассказал гитарист золотого состава «Землян» Игорь Романов.

Именно поэтому творчество великого поэта до сих пор является актуальным и близким как для современников песенника, так и для молодых поколений. Люди во все времена и в любом возрасте тянутся «к искреннему, к настоящему». Также в концерте приняли участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, группа «Самоцветы» и другие легенды отечественной эстрады.

Песни, написанные Дербеневым, настолько ценны для музыкантов и слушателей, что одна из них стала поводом для десятилетнего конфликта между певицей Машей Распутиной и Филиппом Киркоровым. По словам артистки, коллега присвоил себе композицию, которую песенник написал специально для нее.

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концерт земляне леонид дербенев
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