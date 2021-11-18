Вашингтон, 18 ноября. Бывший американский солдат, воевавший в Пакистане, рассказал, что посольство США неоднократно отказывало ему в помощи и не позволяло ему войти в здание, чтобы поговорить с правительственным чиновником.

Экс-старший сержант, родившийся в Афганистане, приехал из США в Пакистан, чтобы помочь своей семье сбежать от «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) из Кабула. Он отправился в посольство, чтобы запросить дипломатическую помощь для родных, американских граждан, владельцев грин-карт и афганцев со специальными иммиграционными визами, которые, по его словам, застряли на границе. Об этом сообщает Fox News.

«Я появился у посольства США и буквально умолял их впустить меня. Это было так неловко. Гражданину США не разрешен въезд на территорию США», — рассказал ветеран с позывным «Легенда».

Федеральное агентство новостей / 1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Бывший военный добавил, что никто не взял трубку, когда он пытался дозвониться. Мужчина позвонил по другому номеру, где ему ответили. Экс-военнослужащий сказал сотрудникам, что он американский солдат и нуждается в помощи. Ветеран подчеркнул, что ему неудобно обсуждать детали по телефону, учитывая их деликатность.

«Они повесили трубку. Я звонил снова и снова. Я не мог в это поверить. Я был в шоке. Я сдался. Они продолжали вешать трубку. Что бы я ни говорил, они продолжали вешать трубку. Я начал плакать, когда покинул этот район. Мне показалось, что кто-то вонзил мне нож в спину», — подытожил гражданин США.

Ранее президент организации «Вьетнамские ветераны Америки» Джон Роуэн рассказал, что Соединенные Штаты не собирались строить демократию в Афганистане и Вьетнаме. В ней он раскритиковал правительство, которое руководило государством во время Второй Индокитайской войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.