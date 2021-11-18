Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 23:37
23:31
Весь мир
Проактивная провокация: неоосманские идеи Эрдогана отразились на карте «Тюркского мира»
23:18
Весь мир
Американские конгрессмены призвали Байдена вмешаться в президентские выборы в Колумбии
23:09
Весь мир
Депутат Алисен: оружейное эмбарго мешает национальной армии ЦАР защищать страну
23:04
Весь мир
Лидер Talitha Koum заявил о недопустимости амнистии политических преступников в ЦАР
23:01
Весь мир
Армия Буркина-Фасо ликвидировала около 90 террористов на северо-западе страны
22:56
Политика
Меркель просила Путина провести встречу в «нормандском формате»
22:23
Шоу-бизнес
«Земляне» исполнили культовые песни на концерте в честь поэта Леонида Дербенева
22:11
Весь мир
Цыганов: Турецкие беспилотники попали в руки украинских военных преступников
22:07
Общество
Fox News: власти США бросили ветерана в Пакистане
21:56
Весь мир
Опасные связи: как имперские амбиции Эрдогана угрожают жителям Донбасса
Все новости

Fox News: власти США бросили ветерана в Пакистане

Общество
Fox News: власти США бросили ветерана в Пакистане
ПолитРоссия

Вашингтон, 18 ноября. Бывший американский солдат, воевавший в Пакистане, рассказал, что посольство США неоднократно отказывало ему в помощи и не позволяло ему войти в здание, чтобы поговорить с правительственным чиновником.

Экс-старший сержант, родившийся в Афганистане, приехал из США в Пакистан, чтобы помочь своей семье сбежать от «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) из Кабула. Он отправился в посольство, чтобы запросить дипломатическую помощь для родных, американских граждан, владельцев грин-карт и афганцев со специальными иммиграционными визами, которые, по его словам, застряли на границе. Об этом сообщает Fox News.

«Я появился у посольства США и буквально умолял их впустить меня. Это было так неловко. Гражданину США не разрешен въезд на территорию США», — рассказал ветеран с позывным «Легенда».

Fox News: власти США бросили ветерана в Пакистане
Федеральное агентство новостей / 1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Бывший военный добавил, что никто не взял трубку, когда он пытался дозвониться. Мужчина позвонил по другому номеру, где ему ответили. Экс-военнослужащий сказал сотрудникам, что он американский солдат и нуждается в помощи. Ветеран подчеркнул, что ему неудобно обсуждать детали по телефону, учитывая их деликатность.

«Они повесили трубку. Я звонил снова и снова. Я не мог в это поверить. Я был в шоке. Я сдался. Они продолжали вешать трубку. Что бы я ни говорил, они продолжали вешать трубку. Я начал плакать, когда покинул этот район. Мне показалось, что кто-то вонзил мне нож в спину», — подытожил гражданин США.

Ранее президент организации «Вьетнамские ветераны Америки» Джон Роуэн рассказал, что Соединенные Штаты не собирались строить демократию в Афганистане и Вьетнаме. В ней он раскритиковал правительство, которое руководило государством во время Второй Индокитайской войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Fox News: власти США бросили ветерана в Пакистане
сша пакистан армия сша
Комментировать