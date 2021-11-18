Два гражданина Донецкой Народной Республики написали официальное обращение в несколько крупных международных организаций. В письме они призвали мировую общественность обратить внимание на преступления вооруженных сил Украины, совершенные на оккупированных территориях ДНР и ЛНР.

Это произошло на фоне активизации турецких БПЛА в Донбассе, что вызывает страх среди местного населения. Примечательно, что подобные действия Киева нарушают основные положения Минских соглашений. Тем не менее это не останавливает украинские ВС, которые продолжают терроризировать мирных жителей региона.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Известный российский журналист Александр Цыганов считает, что турецкие беспилотные комплексы Bayraktar оказались в руках военных преступников, которые ранее совершали обстрел мирных населенных пунктов с помощью всего доступного оружия:

«Будем называть вещи своими именами. То, что Украиной правят военные преступники стало ясно с лета 2014 года, когда они начали подвергать артиллерийским обстрелам Луганск, Донецк и другие населенные пункты. Можно допустить что по какой-нибудь деревне они могли стрельнуть, потому что там засели ополченцы, и такое бывало. Это военная небрежность. Но когда обстреливают полностью мирные города — это военное преступление. В этом нет ничего нового. Что появилось нового за эти годы? То, что этим преступникам Турция продала БПЛА. Подходя лояльно, вины Турции в этом нет. Обычная коммерция, все продают, и она продает. То, что украинское руководство является военными преступниками, опять-таки, мировым сообществом не признано и признано не будет, пока существуют двойные морали Запада. Мы получаем кристально чистую картинку: в руках военных преступников оказался один из самых совершенных беспилотных летательных комплексов».

Олег Никитин /

Эксперт уверен, что украинские военные намеренно ведут огонь по мирному населению, так как сам механизм разведки перед авиаударом не подразумевает стрельбу «вслепую». Это либо преступная халатность, либо осознанное решение, считает Цыганов:

«Bayraktar — это сильная машина, которая достаточно долгое время может находиться в воздухе и несет на себе внушительную как разведывательную, так и боевую нагрузку. Понятно, что военный преступник будет использовать появившееся в его арсенале вооружение для совершения военных преступлений, что и происходит. Проводятся разведывательные облеты как позиций ополченцев, так и населенных пунктов, а на следующий вылет Bayraktar уже несет ударное вооружение, и может его применить по целям, а может ударить туда, куда хочет военный преступник. Они знают, что стреляют по мирному населению. Всем известно, что киевские военные преступники не старались избегать применения террористических методов в попытках «убедить» мирное население Донбасса. К этим терактам принадлежали отключение воды и электричества, подрыв железных дорог и мостов. Еще в январе 2015 они подорвали переправу, по которой ходило только мирное население. Это акция, которая не имела никакого военного значения в условиях тогдашнего перемирия».

Олег Никитин /

Журналист напомнил, что ранее за ВСУ уже не раз наблюдались акты бессмысленной агрессии по отношению к мирному населению ДНР и ЛНР. По его словам, террор стал инструментом Киева для давления на ополченцев.

«Подрыв моста был трусливой акцией с одной стороны, а с другой — направленной исключительно на мирное население. Но это они только начинали «закатывать рукава» и все сильнее размахивать руками. Дальше террор мирного населения был одной из важнейших политических задач этой «антитеррористической» операции Киева. Это я еще не беру в расчет фашистов и отморозков из территориальных батальонов. Они просто устраивали нацистский террор в духе своих вождей времен Великой отечественной войны. Я беру чисто политику официального Киева, который одним из главных инструментов считал террор граждан».

Новые беспилотные аппараты критически опасны для мирного населения, уверен Цыганов.

Global Look Press / Petro Poroshenko

Современное высокотехнологичное оружие в руках маргиналов становится бескомпромиссной угрозой безопасности граждан.

«Сейчас у них появился новый вид вооружения, который они применяют как в военных целях, так и для террора мирного населения. Один из важных аспектов — радиоэлектронная борьба. Там уже есть системы, которые подавляют активность и нарушают работу дрона. Беспилотник опасен тем, что он практически полностью беззвучен и ведет огонь с огромных расстояний. Думаю, в обозримом будущем мы услышим новость, что один из аппаратов оказался в руках луганских и донецких военных».

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

Публицист заявил, что необходимо тщательно собирать всю имеющуюся информацию, подтверждающую вину украинских военных и их ответственность за геноцид. После завершения конфликта именно доказательная база поможет восстановить справедливость и наказать преступников: