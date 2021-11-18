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Опасные связи: как имперские амбиции Эрдогана угрожают жителям Донбасса

Весь мир
Опасные связи: как имперские амбиции Эрдогана угрожают жителям Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

Поставки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Украине стали очередным проявлением неоосманских амбиций президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Между тем применение этих дронов несет за собой большую угрозу для гражданского населения в Донбассе. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил военный эксперт и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.

Первые сообщения о применении «Байрактаров» на юго-востоке Украины появились в конце октября. Тогда в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как выпущенный беспилотником боеприпас поражает артиллерийское орудие.

Как впоследствии заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, прежде чем атаковать позиции защитников Донбасса, украинские силовики на протяжении полугода использовали БПЛА Bayraktar TB2 для разведки и наблюдения. Кроме того, Наев объявил, что впоследствии турецкие беспилотники планируется использовать в районах, где будет расти «уровень угрозы» для Украины.

По словам Бориса Рожина, БПЛА различных типов применялись Украиной в Донбассе и ранее.

«Активное применение ВСУ различных БПЛА (от специальных БПЛА военного типа до коммерческих квадрокоптеров с AliExpress) уже давно стало рутиной для позиционной войны на Донбассе. Они используются для ведения разведки, корректировки огня артиллерии, обеспечения операций ДРГ в «серой зоне» и за линией фронта, а также для нанесения непосредственных ударов по позициям 1-го и 2-го АК, объектам гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, а также населенным пунктам с гражданским населением», — отмечает эксперт.

По мнению специалиста, появление турецких аппаратов на вооружении ВСУ серьезно усиливает угрозу для мирного населения республик Донбасса.

«Они обладают более широкими разведывательно-ударными возможностями нежели те типы БПЛА, которые уже имеются на вооружении ВСУ. В условиях слабого противодействия со стороны систем ПВО и РЭБ они могут более эффективно корректировать огонь артиллерийских систем крупного калибра (122-152мм), в том числе по объектам гражданской инфраструктуры, что влечет за собой последствия для гражданского населения», — заметил Борис Рожин.

Военный эксперт объяснил, как именно «Байрактары» могут угрожать гражданскому населению Донбасса. Речь идет как о прямой угрозе их здоровью и жизням, так и о нанесении урона критически важным объектам инфраструктуры региона.

«Это могут быть удары по объектам водоснабжения, газораспределительной инфраструктуре, системам энергоснабжения, тем более что подобным ВСУ занимаются уже не первый год — достаточно вспомнить регулярные истории с прекращением работы объектов водоснабжения в результате их артиллерийского и минометного обстрела, а также обстрела ремонтных бригад, которые занимаются их восстановлением. Соответственно, возможности для осуществления такой стратегии у ВСУ расширились, а угроза для нормальной жизнедеятельности гражданского населения Донбасса возросла, — объяснил аналитик. — Но, помимо этого, никто не отменял и прямую угрозу жизни гражданских лиц, которую создают регулярные обстрелы населенных пунктов артиллерией ВСУ. В случае отсутствия серьезного противодействия со стороны ЗРК и систем РЭБ БПЛА может применяться и в ударном варианте, нанося целевые удары, например, по высокопоставленным чиновникам ДНР и ЛНР, а также по чисто военным целям».

Между тем факт того, что для атак по позициям защитников Донбасса используются именно турецкие «Байрактары», не случаен. Ранее эти аппараты уже применялись во время очередного обострения Нагорнокарабахского конфликта, теперь же Турция активно продвигает, пожалуй, ключевую разработку своего оборонного сектора в целом ряде регионов.

На фоне не скрываемых турецким президентом пантюркистских амбиций подобная стратегия не может не вызывать опасений. Турция вполне открыто заявляет о планах возродить Османскую империю: так, например, на днях президент республики получил в подарок карту «Тюркского мира» с весьма обширными территориями — она включает в себя в том числе некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большую часть Сибири и западную часть Монголии. В связи с этим не исключено, что Донбасс вполне может стать очередным полигоном для Анкары, жаждущей захвата новых земель.

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