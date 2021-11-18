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Американские конгрессмены призвали Байдена вмешаться в президентские выборы в Колумбии

Весь мир
Американские конгрессмены призвали Байдена вмешаться в президентские выборы в Колумбии
Global Look Press  /  Ting Shen - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 18 ноября. В Конгрессе США потребовали от Байдена вмешаться в выборы 2022 года в Колумбии.

Именно с таким заявлением выступила конгрессвуман от Республиканской партии Мария Эльвира Салазар, которая в ходе заседания подкомитета Палаты представителей по иностранным делам выразила озабоченность по поводу участия в президентской гонке кандидата Густаво Петро, которого она назвала «социалистом и террористом».

В своем заявлении она поставила под сомнение текущую позицию администрации Байдена в отношении президентских выборов в Колумбии, проведение которых запланировано на 2022 год.

«Байден понятия не имеет, кто такой Густаво Петро. Я скажу вам, кто он: вор, социалист, марксист, террорист и возглавляет опросы общественного мнения в Колумбии», — заявила Салазар.

Мнение Салазар поддержал и влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, который также выразил обеспокоенность участием Петро в президентских выборах, охарактеризовав его как опасность для демократии в регионе.

В свою очередь помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на вопрос представителей Республиканской партии о том разделяет ли администрация Байдена высказанные ими опасения, ответил отрицательно.

«Я не буду характеризовать кандидатов в Колумбии, это решение колумбийцев, и мы надеемся на свободные, справедливые и прозрачные выборы», — заявил он.

Высказывания высокопоставленных американских чиновников с требованием вмешаться в президентские выборы в Колумбии выглядят довольно странно, учитывая то, что страна является важнейшим союзником США в регионе.

А судьи кто?

Впрочем, история с заявлениями об «угрозе демократии» в Колумбии очень быстро получила неожиданное продолжение. Марию Эльвиру Салазар обвинили в нарушении избирательного законодательства: появилась информация о том, что она превысила расходы на избирательную кампанию при выдвижении в Конгресс. Кроме того, ее обвинили в получении денег от колумбийского адвоката Абелардо де ла Эспирелла, который в то время представлял интересы Алекса Сааба — доверенного лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого власти США обвиняют в отмывании денег.

Аналитики связывают заявления Салазар с деятельностью колумбийского лобби, ведь сама конгрессвуман имеет тесные связи с бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе, ставленником которого также является действующий президент страны Иван Дуке. Рейтинг Дуке сильно упал после продолжительных акций протеста, охвативших Колумбию летом этого года, которые сопровождались высоким уровнем насилия со стороны полиции и армейских подразделений.

Протесты в Колумбии продолжаются, а экс-президент рассказал, как армия убивала мирных жителей
Федеральное агентство новостей /

На этом фоне лидером общественных предпочтений стал социалист Густаво Петро, которого колумбийские власти решили убрать с выборов руками администрации Байдена.

В любом случае, вариант при котором Петро сможет получить властные полномочия выглядит практически невероятным, учитывая тотальный контроль Дуке над силовыми структурами. И даже если действующий президент прибегнет к силовому варианту удержания власти, не стоит ожидать бурной реакции из Вашингтона. В конце концов, до сих пор в Белом доме сквозь пальцы смотрели на ситуацию с соблюдением прав человека в Колумбии. И предпосылок для изменения этой ситуации пока не просматривается.

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