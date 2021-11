Американские конгрессмены призвали Байдена вмешаться в президентские выборы в Колумбии

Вашингтон, 18 ноября. В Конгрессе США потребовали от Байдена вмешаться в выборы 2022 года в Колумбии.

Именно с таким заявлением выступила конгрессвуман от Республиканской партии Мария Эльвира Салазар, которая в ходе заседания подкомитета Палаты представителей по иностранным делам выразила озабоченность по поводу участия в президентской гонке кандидата Густаво Петро, которого она назвала «социалистом и террористом».

В своем заявлении она поставила под сомнение текущую позицию администрации Байдена в отношении президентских выборов в Колумбии, проведение которых запланировано на 2022 год.

Мнение Салазар поддержал и влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, который также выразил обеспокоенность участием Петро в президентских выборах, охарактеризовав его как опасность для демократии в регионе.

В свою очередь помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на вопрос представителей Республиканской партии о том разделяет ли администрация Байдена высказанные ими опасения, ответил отрицательно.

Высказывания высокопоставленных американских чиновников с требованием вмешаться в президентские выборы в Колумбии выглядят довольно странно, учитывая то, что страна является важнейшим союзником США в регионе.

Впрочем, история с заявлениями об «угрозе демократии» в Колумбии очень быстро получила неожиданное продолжение. Марию Эльвиру Салазар обвинили в нарушении избирательного законодательства: появилась информация о том, что она превысила расходы на избирательную кампанию при выдвижении в Конгресс. Кроме того, ее обвинили в получении денег от колумбийского адвоката Абелардо де ла Эспирелла, который в то время представлял интересы Алекса Сааба — доверенного лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого власти США обвиняют в отмывании денег.

Sirs @congressdotgov



I politely ask you to review Florida Representative Maria Elvira Salazar's campaign financing

It is possible that she exceeded the caps

and received money from Alex Saab's lawyer, the Colombian Abelardo de la Espriellahttps://t.co/U7pNSTm6W8@UScongressPR