Глава российского ФБР поддержит обвинения в геноциде против режима Порошенко

Глава российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада выразила готовность поддержать иск граждан Донецкой народной республики, которые обвинили экс-президента Украины Петра Порошенко в преступлениях против человечности и требуют рассмотреть его дело в международных судах.

Тэрада выразила надежду на то, что международные инстанции обратят внимание на военные преступления, которые совершались на Донбассе с 2014 года при непосредственном участии украинского руководства.

В беседе с Федеральным агентством новостей Мира Тэрада поддержала инициативу граждан ДНР. Они хотят обратиться с официальным иском против Петра Порошенко в международные институты, включая Международный уголовный суд, Международный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет безопасности ООН, а также правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

Федеральное агентство новостей /

«Как глава Фонда Борьбы с Репрессиями, я всецело поддерживаю эти иски и выражаю готовность содействовать в восстановлении справедливости для граждан ЛНР и ДНР, — объявила Мира Тэрада. — На протяжении семи лет (а это уже более, чем длилась Вторая мировая война) граждане ЛНР и ДНР находятся в положении, идентичном положению сербов в Боснии. Над ними издевались и продолжают издеваться украинские каратели, а международные организации не проявляют внимания к фактам геноцида».

Иск против Порошенко был подан гражданами ДНР Виктором Баркаловым и Вадимом Шулаком. Порошенко обвиняют в отдаче преступных приказов, которые привели к гибели мирных жителей, разрушению объектов гражданской инфраструктуры, многочисленным убийствам по национальному и религиозному признаку.

Истцы надеются, что их обращение поможет привлечь внимание мирового сообщества к трагедии, которая продолжается на востоке Украины уже седьмой год, и позволит привлечь к ответственности сначала Петра Порошенко, а потом и прочих причастных к этому лиц.